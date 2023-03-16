智慧XR（延展實境）警勤訓練系統可真實呈現距離感，相當逼真。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署建置「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，擬真訓練讓親自操作的警政署資訊室主任林建隆都大呼「真實感非常充足，尤其真實呈現了距離感」，可讓員警必須及時做出反應。林建隆表示，這套訓練系統計畫再結合虛實同步整合的AR，及真人動作套用到虛擬歹徒身上的智慧動態影像分析辨識、AI人工智慧等，讓效果更加逼真，訓練更為充實。

鐵路警察李承翰值勤時不幸遭刺死殉職事件，讓警政署在設計場景教案時，特地納入火車車廂，因為車廂內的空間感，跟路口臨檢站完全不一樣，透過VR真實呈現距離感，就能讓員警知道在什麼情況下必須拉開與歹徒的距離，避免憾事再發生，並已分配一套給鐵路警察局。

林建隆在開發過程中多次實際操作體驗，他表示，這套系統強調警察面對的壞人的各種反應，像是叫囂、各種攻擊態樣等，比國外更加豐富。此外，還設計了壞人對於不同警械的「抗性」，就像打電動時怪物的血量，不一樣的警械會有不一樣的效果，而不同的員警操作，也會有不一樣的結果，像是有人反應不及就當場「殉職」。

有些教案就會設計歹徒對電擊器或辣椒水的抗性很高，怎麼都打不死，所以員警更要隨機應變。此外，系統將國內警察會用到的警械跟應勤裝置都融入，特別是電擊槍，因為子彈成本高，所以在現實訓練中很難能真正操作。