對於美國近期新一輪對台軍售，加大對台軍事協訓等，中國大陸國防部發言人譚克非今表示，兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

譚克非表示，當前，台海局勢持續緊張，其根源在於民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，執意站到中華民族根本利益的對立面。兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，解放軍開展有關軍事行動，天經地義、理所當然。

譚克非強調，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事勾連，堅決反對美方以任何形式升級美台實質關係。敦促美方放棄以台制華圖謀，停止在台灣問題上「切香腸」、搞突破。

譚克非說，對於民進黨當局任何分裂祖國的行徑，對於外部勢力任何干涉挑釁，中國人民解放軍嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整。