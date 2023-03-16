大旱無雨，日月潭水位持續下降，目前水位已降至742.78公尺，日月潭風景區管理處啟動第2階段碼頭浮排調整措施，拖離朝霧及伊達邵碼頭浮排，維護碼頭設施、遊客安全及維持遊艇正常營運。

日月潭風管處於今年3月8日，啟動第一階段碼頭浮排拖離措施，拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，並通知遊艇公會調整船舶泊靠位置，由於近期日月潭水庫旱象未解，水位持續下降，依據中區水資源局資料顯示至3月16日，水位已降至742.78公尺。

日月潭於2021年遇百年大旱，水位大幅下降，導致各公有碼頭引橋、浮排等設施遭受嚴重損壞，影響正常使用及營運，近期日月潭水庫水位仍持續下降，為避免碼頭受損無法使用，日管處於16日啟動第2階段預警性浮排拖離、銜接及維護遊客安全等措施，並通知遊艇公會及船家業者，拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排作業。

後續將視實際使用情形，分別銜接至朝霧及伊達邵碼頭4號浮排後端延伸使用，以維持4大公有碼頭正常營運，目前各碼頭均有派駐保全人員，定期巡查設施狀況並加強戒護注意遊客安全及引導工作，並於各公有碼頭引橋鋪設止滑設施，由駐點保全協助遊客行走引橋。

風管處表示，未來仍將持續視日月潭水情變化，依水位下降情形滾動採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜程度、浮排使用情形、調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置，調整延伸至其他浮排使用，及引橋封閉等措施。