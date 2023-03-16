台中市購物節「消費金喜送」追加預算3.5億元，因違反議會「購物節不應追加預算」決議被抽出，16日台中市議會召開各委員會審查會議，市議員鄭功進指出，經發局追加200萬元的購物節APP維護費用，要求刪減，藍營市議員們認為合理，經發局長張峯源也解釋，該經費是用在非購物節期間辦理活動使用。

張峯源指出，購物節app有185萬會員，目前僅購物節期間2個月活化，這筆預算是要用在非購物節期間辦活動使用，對台中市有好處。

數位治理局局長林谷隆說，過去台中購物節app由經發局委外，去年開始與資訊中心合作，資訊中心升格數位治理局後，市長希望app不要只服務台中購物節，優化升級成「台中通」，未來會有其他活動搭配「台中通」APP。

鄭功進提到，數位治理局前身資訊中心，在112年本預算中「數位市民暨購物節平台推廣及功能擴充案」以增加台中購物節分頁為由，編列預算較111年「數位市民平台推廣及功能擴充案」多了400萬元，現又追加200萬預算，批購物節預算不要東藏西藏，市府應該全面檢討不要亂花錢。

鄭功進強調，經發局舉辦台中購物節已多年，相關費用支出早有前例可循，所以去年議會才做出台中購物節不得追加預算的決議，但市府顯然藐視議會決議，把購物節的預算四處放，購物節不只無法照顧到基層攤商，如今還變成浪費市民納稅錢的財務黑洞。