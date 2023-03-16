新北市動保處為因應毛寶貝長照需求，推動各項寵物長照政策，針對四肢殘疾行動不便毛寶貝，開設「動物輪椅DIY」課程外，也拍攝「毛寶貝輪椅輔具DIY影片」推廣以水管製作狗狗輪椅，民眾家中寵物如有製作輪椅需求可以申請教學，家境清寒飼養殘疾毛寶貝家庭，可以申請免費協助製作做水管輪椅，藉由輔具改善動物生活品質。

動保處表示，四肢殘疾或癱瘓的毛寶貝，往往因長期臥病產生褥瘡等疾病，加以精神沈鬱死亡率高，為推動寵物長照，動保處開設「動物輪椅DIY」課程，讓飼主及動保員學習製作，利用簡易材料、少許花費，製作一台毛寶貝專屬客製化輔具。

殘疾狗狗有輪椅的輔助下再度站起活動。（新北市動保處提供）

中和動物之家動保員余元鴻累積長年經驗，對製作輪椅可說超級熟練，經他的巧手，4個小時內就完成客製化輪椅，已幫助超過30隻行動不便的狗能重新自在奔跑。余元鴻說，上課後就對維修製作動物輪椅充滿濃厚興趣及熱情，因製作方式簡單很快上手學會，為幫助不同大小犬貓量身訂做輪椅，購置許多DIY工具和零件，利用便宜的水管、螺絲螺帽組合和輪子，就能客製化組合成動物輪椅，幫助四肢殘疾、行動不便的毛寶貝改善生活品質，自己組裝可降低成本，後續更換零件和修改也很容易。

動保處表示，隨著醫療的進步，毛寶貝壽命也變得更長，但也會面臨老化的問題，新北市政府致力於年老寵物照護，推行寵物長照政策，提供高齡寵物慢性病治療服務，殘疾或老化無法正常行走的毛寶貝，輪椅輔具是有其必要性，飼主可以透過影片在家自行製作輪椅輔具，讓毛寶貝能夠舒適快樂的使用。有需求的飼主可以至新北市動保處YouTube頻道觀看或電洽動保處。