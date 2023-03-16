台灣雖有健保，付不出醫療費的病患仍很多，台南市立安南醫院每年援助弱勢病患的醫療費與看護費近600萬元，大部分由醫院負擔，有1到2成由社會企業捐助，一家剛在台南科技工業區設廠的科技公司，16日捐款15萬元，給醫院用作補貼弱勢病患經費，安南醫院院長林聖哲出面致謝。

台南市安南醫院統計，去年在醫院付不出醫療費的弱勢病患共有363人次，累積的醫療費與看護費近600萬元，有8成由醫院吸收負擔，剩下1至2成由醫院社工部向社會企業勸募。約有10家慈善企業每年固定捐助醫院，善款各約5萬至10萬元不等，當作仁愛關懷基金，即弱勢病患的醫療救助金。

奇異科技公司去年4月在台南科工區興建新廠，供主管在急診部長符凌斌牽線下，加入安南醫院的企業捐助行列，一次捐出15萬元，林聖哲出面感謝企業的慷慨解囊。

安南醫院社工部表示，醫院為避免善款遭濫用，對於弱勢病患定義，會經過評估，中低收入或低收入戶因有政府補助，平常反而較少動用醫療救助金，最常見需求的都是失依的患者，家人不願搭理，本身又陷入經濟問題的病患。

安南區在全市行政區人口數排第2、經濟條件卻屬弱勢轄區，針對弱勢病患，醫院亦非全數支付，對真正需要幫助的病患，平均每案補助5000元，多數用在醫療費部分。

奇異科技公司總經理楊智元表示，新廠紮根於安南區，不少員工與家人也生活於此，秉著「取之於社會、用之於社會」理念捐款，落實企業社會責任，更包含回饋鄉里，期盼有助緩解弱勢患者的燃眉之急。