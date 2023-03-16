台語歌手楊哲早年參加歌唱比賽奪得冠軍出道，除了在歌壇發展，他在屏東老家經營芒果園，因此有「芒果王子」的稱號，2013年他花費千萬投資屏東芒果冰店，卻因經營不善背上千萬債務，更一度退出歌壇；近日他開直播透露家中遭竊，損失近80萬元台幣。

楊哲前陣子出國返家，卻發現家中被小偷上門，今（16日）在facebook直播，透露案件進展「昨天到警局的時候，有遇到小偷，小偷竟然跟警方說跟我是換帖兄弟」，他說現金被人拿了不少，小偷落網只拿回10幾萬的財物，家中的黃金已經不見了，「小偷跟警察說是我叫他來住」，楊哲表示對方非常囂張，在家裡待了6個小時才出門，而且在他家自在煮飯，從冰箱拿烏魚子出來煎，還特別出去買啤酒回來配，「還在這裡休息，還把我的衣褲拿出來試穿」，讓楊哲不可思議直呼「（小偷）把這裡當他家」。

楊哲也表示自己根本不認識對方，並曬出拿回的10萬鈔票，他說這只是做生意其中一個產品的訂金，之後還要合作廠商緩期限，他表情相當無奈，開始推銷起蓮霧，要把損失賺回來。

（來源／東森新聞 CH51）

據《聯合新聞網》報導，楊哲高雄的住家損失現金、黃金和首飾總共高達80萬，在新竹逮獲高姓竊嫌準備銷贓，楊哲透露遭竊心情由憤怒轉為無奈，這幾天在家中都有點心神不寧，已經約好鎖匠來家裡換鎖。