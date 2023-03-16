貝萊德全球主題式和產業投資主管與天然資源團隊負責人韓艾飛（Evy Hambro）16日來台表示，儘管未來能源礦產價格仍會持續波動，然而目前是他入行（1994）以來看到能源礦業產業最值得期待的投資機會。

貝萊德世界礦業基金在台灣討論度相當高的境外基金，該檔基金在十多年前曾出現一波大多頭走勢，讓相當多投資人賺到豐碩投資收益，此外因淨值波動相當大，也是投資人作波段投資的主要標的之一，只不過，能源礦業產業股價近幾年波動大且走勢大不如前，若沒有定期定額投資該檔基金，近年才進場的投資人至今仍在套牢中。

對於世界能源礦業產業前景，韓艾飛（Evy Hambro）表示，大宗商品市場波動無法改變，未來還是會持續。過去的礦產公司財務不健全且作了很多錯誤的投資，使得股價波動相當大，然這些公司財務體質和過去大不同。

韓艾飛（Evy Hambro）進一步表示，目前這些金屬公司財務狀況是史無前例的強勁，獲利表現佳、帳上幾沒有負債，即使大環境出現挑戰，這產業面臨的下檔風險會相對有限。尤其這些金屬採礦公司現今更重視股東權益、派發股息且股利率非常具有吸引力，未來產業前景是值得期待的。正因為這些公司體質完善，且可以比過去創造更多的經營價值，配息率不輸給全球股票以及一些固定收益資產，加上全球綠能轉型趨勢，預期未來會進一步帶動大宗商品需求的增長，特別是工業用金屬產業，未來10年的表現是可以期待的。

韓艾飛（Evy Hambro）說，預期大宗商品供給未來將面臨持續短缺，因為要開採一個新礦區至少要花個10年的時間，除此之外，能源轉型是必然的趨勢，尤其各國政府已經立法且積極投資在綠能產業上，在人人都希望活在一個更乾淨的世界下，能源轉型即會讓金屬取代化石燃料，這也是為何他非常看好整個金屬礦產前景的原因。

韓艾飛（Evy Hambro）也表示，投資是比耐心，有耐心的投資人才能夠成功，短進短出的投資人經常會看錯方向，在整個市場走跌時，使得高品質企業股票也因而出現大跌時，就值得把握的投資機會，就如同股神巴菲特所說，「當大家恐懼時就應該貪婪！」

韓艾飛（Evy Hambro）在受訪時更透露，他們家族最大的投資部位就是在該產業上，更加證明他相當看好世界礦業的產業前景。