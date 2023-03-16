影響．新劇場與台灣歷史博物館合作推出《女子戲．流轉歲月》，取材百位女性生命故事，20位演員多達11位素人，年齡層橫跨28歲到75歲，有廚師、軍職、導遊等，透過口述歷史、田野調查結合演員自身經驗，演繹台灣女人的人生風景，今年唯一一場售票演出將於26日在台南文化中心登場。

《女子戲．流轉歲月》取材來自65歲到100歲，共100位女性的故事。（影響‧新劇場提供／曹婷婷台南傳真）

一部戲讀懂台灣百年女人的故事！《女子戲．流轉歲月》編導呂毅新強調，「每個人的故事都是一段歷史」，《女子戲．流轉歲月》取材65歲到100歲百位女性的故事，從常民生命史觀點出發，20位演員來自不同族群不同職業，有廚師、軍職、貿易商、導遊、金工、自由業、老師、設計師、舞者、演員等，是台灣劇場難得一見的組合。

75歲滿族後裔胡平非是劇組年紀最大的演員，2歲時隨母親坐上從香港出發的太古輪船盛京號來台；70歲出身台北松山饒河街的林麗梅，分享四嬸林張月裡從17歲參加「台北市齊藤產婆講習所」畢業到65歲退休共接生3萬多名嬰兒，為當時台灣接生最多的產婆經歷。

2021年底首演，許多觀眾看到熱淚盈眶，直言「這就是我的故事」，除了戲劇演出，影響‧新劇場也主辦「流轉歲月─青少年劇場體驗計畫」，與台南、高雄10所高中職校16班合作，以性別為主題，設計劇場體驗課程，讓青少年從演出中，並延展思維，共感同理，連結人權與性別議題。

配合台南市文化局「女性故事月」活動，劇團也在台南文化中心演藝廳2樓舉辦〈女子戲．歲月展〉，讓民眾藉由展覽深入了解與戲相關的主題和歷史背景、性別議題，歡迎民眾前往觀賞。《女子戲．流轉歲月》演出時間為3月26日下午2點半，地點為台南文化中心演藝廳。