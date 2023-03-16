警方拔槍，要求眾人冷靜，勿再推擠鬥毆。（翻攝畫面）

警方趕往現場處理這起感情糾紛引發的鬥毆。（翻攝畫面）

癡情男不願分手 情人節到女友家堵人爆發衝突

情人節鬥毆夜！林姓男子與林姓女子原本事情侶，近來感情不睦，林女要分手，但林男不肯，甚至以死相逼，曾揚言：「分手我就死給妳看」，還在其家門前守候，致林女心生恐懼。白色情人節當晚，林女找來3名男性友人陪同返家，正好撞見林男在她家門前等候，雙方一言不合發生衝突衍生互毆，警方獲報趕往壓制，詢後將5人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

台北市警中山分局14日晚上9時許獲報，新生北路3段上有人聚眾鬥毆，員警到場發現林男、林女等5人仍在互嗆，林男的父母也在現場，警方立即要求眾人冷靜，因眾人情緒激動，持續推擠，員警一度掏槍喝令，才將林男等5人帶回圓山派出所釐清。

警方調查，39歲林男與35歲林女原本是情侶，近來感情不佳頻吵架，林女主動提議分手，但癡情的林男不願意，還以死相逼，放話：「分手就死給你看」，更曾在林女家門外守候。林男的爸媽得知，也看不下去，也勸林男返家。

林女因此心生恐懼，14日晚間找來劉姓等3名男性友人陪同返家，撞見在門外守候的林男，雙方激烈口角，衍生互毆。

事後雙方驗傷互告，經調閱監視器釐清，出手鬥毆的有林女同行3名男性友人及林男等4人，但不排除可能是林女教唆3人動手，訊後將林等5人，全數依妨害秩序、傷害等罪嫌移送北檢偵辦。