農委會說明，中國大陸自2021年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口我國鳳梨釋迦後，我方即持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。

我方已於2021年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，今台東縣政府所擬草案均已包含於農委會規範之內。

為精進國內生產管理，農委會防檢局、農糧署、試驗改良場所等單位，多次邀集縣市政府、出口業者及農民辦理座談會、農民講習會，以強化農民介殼蟲等病蟲害辨識能力及加強防治措施，並提升包裝場選果效能及果實品質管控。

農委會表示，近年受到肺炎疫情、中國大陸暫停進口台灣多項農漁產品等影響，農委會積極拓展高端市場、降低對單一市場的依賴，以打造臺灣品牌、增加農民收益。

農委會指出，水果出口量占大陸市場比例，已從2016年的84.4％下降至2022年的2％，日本市場占比已從2016年5.5％，提升到2022年51.4％，成為最大的水果出口市場，將持續協助農民和所有通路業者，將台灣農產品銷往高端市場。

就鳳梨釋迦部分，農委會表示，持續為鳳梨釋迦開拓國外新興市場，並加強國內行銷與加工。截至今年2月28日已執行8,404公噸，其中累計出口已達2,668公噸，較去年同期成長8.3％，並已新增汶萊、韓國（凍果為主）等出口國。國內行銷已推廣4613公噸，加工達到1,123公噸，目前各通路仍持續推廣販售國產鳳梨釋迦。