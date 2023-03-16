外資現貨賣超121億元，期貨淨多單縮減至5,383口。自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面上，金融持續領跌台股，在上檔頭部略微成型下，短線台股的反彈，可逢高以選擇權悲觀操作。
台股16日續作開低走低格局，盤中一路震盪走跌，終場台股跌破前波區間下緣位置，成交金額略縮至2,417億。在瑞信金融危機上升下，台股避險賣壓再度出籠，短線台股可以選擇權悲觀方式操作。
外資現貨賣超121億元，期貨淨多單縮減至5,383口。自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面上，金融持續領跌台股，在上檔頭部略微成型下，短線台股的反彈，可逢高以選擇權悲觀操作。
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