外資現貨賣超121億元，期貨淨多單縮減至5,383口。自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面上，金融持續領跌台股，在上檔頭部略微成型下，短線台股的反彈，可逢高以選擇權悲觀操作。