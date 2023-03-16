鳳凰董事會通過由資本公積分派股利，擬配發每股現金股利0.3元，保持上市櫃22年以來連續發放股利，且因累積長期營運績效，未向公開市場募資。另，公司將於6月19日召開股東常會。

去年第三季政府解除維持900多天的出境旅遊禁團令，為旅遊業注入強心針。惟解封初期市場仍屬觀察期，加上航空公司航班在恢復中，各國也逐步解除疫情限制，至今年寒假過年檔期，買氣才大幅回升，直追疫情前團體規模。

後疫情時代營運策略，除掌握各熱門旅遊路線正常航班復飛或新開航之機位取得，以盡速恢復產品上架，更落實包機飛日本二線城市包機如鳥取、新潟及菲律賓長灘島包機等，豐富產品面。配合歌詩達郵輪7～9月亞洲航程規劃，為營收成長增加動能。針對高端旅遊市場，增加如金鳳凰歐洲、歐洲河輪、中南美、南極郵輪等產品。積極爭取公司行號包團因疫情未能出國累積的需求，在解封後逐步實現計畫。