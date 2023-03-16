波蘭司法部長齊歐布洛 (Zbigniew Ziobro)出席礦難遇難者紀念獻花活動時， 一陣風吹起了他的西裝下擺，人們發現他腰間上別著一把手槍，這引起各種討論。

美聯社報導，新聞畫面反覆觀看後，可確定齊歐布洛攜帶的是著名的葛洛克手槍(GLOCK Pistol)，此槍具有方方正正的外型，與全塑鋼外殼，在手槍界相當常受歡迎。

波蘭司法部長在褲頭上別著葛洛克手槍。(圖/Twitter)

與大多數歐盟國家一樣，波蘭對槍支有嚴格的規定，很少人被允許擁槍，更別說在公共場合隨身攜帶。多說一句，齊歐布洛沒有配掛槍套，而是把槍別在褲頭上，並非正規做法，有一定的危險性。

批評者說，這位部長一定對安全隨扈的保護能力沒有信心，但支持者指出，齊歐布洛之前有收到了死亡威脅，他目前也同時擔任總檢察長，得罪許多黑惡勢力。

齊歐布洛不久後招開記者會解釋，幾年前，有黑道組織威脅暗殺他，他因此得到持槍許可。之後，這名威脅者被確認為Jan S.，他已關入大牢數年，相關審判正在進行中。

齊歐布洛也解釋，持槍許可的一個條件就是隨時攜帶，所以除了留在家以外，只要攜槍出門，就不能把槍留在車裡，或是交給其他人保管，那樣都會額外造成槍支遺失的風險。

52 歲的齊歐布洛是華沙政府保守聯盟中一個小黨派，他對司法改革相當堅持，其中包括支持死刑，這個堅持使波蘭與其他27個歐盟國家發生衝突，但他不為所動。