世界棒球經典賽（WBC）A組預賽結束後，中華隊強棒張育成全勤4場，繳出7支安打，其中包含2發全壘打，打擊率高達4成38、8分打點、5得分的成績，獲選為A組MVP；而張育成火燙表現成為紅襪在WBC最棒招牌，總教練柯拉（Alex Cora）更注意到他身體變更壯了。

張育成在WBC賽事上的火盪表現，讓美國大聯盟官網都特地寫報導介紹，在文中大讚他的打擊能力，「誰能想像這樣火熱的表現，居然來自一位防守行著稱的球員」。張育成在A組預賽結束後，將回到波士頓紅襪隊訓練。

紅襪總教練柯拉看到張育成在WBC的表現，也注意到他身體有些微變化，「看起來強壯許多，身體變得更壯」。其實報導中也提到，張育成原本是婉拒參加WBC，之後因為輿論關係才回國參賽，意外讓他證明自己。

而張育成在A組預賽的好表現，也讓大聯盟YouTube頻道特地剪輯他在中華隊打擊與守備的精采鏡頭，向全世界棒球迷展示這名大聯盟選手有多厲害。