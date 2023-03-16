因疫情延後一年舉行的杭州亞運也來到倒數191天階段，上屆在印尼雅加達亞運以0.01分差與銅牌擦身而過的武術南拳、南棍好手賴柏瑋，這次要來雪恥，他也在這段時間努力提升套路難度，「把自己練好，要突破上屆絕對是有可能。」

本屆杭州亞運武術代表隊共有王振名、侯智瀚、孫家閎、張煥宜、陳宥崴、劉菖閔、賴柏瑋、林怡汝、侯旻汶、彭羽熙、劉佩勳，其中賴柏瑋、王振名、林怡汝都是連2屆參賽。

上屆僅以些微之差分數與頒獎台擦身、奪下第4名的賴柏瑋這次將在披上國家隊戰袍出征亞運，在這段時間提升難度，盼能獲得裁判青睞，「因為我的身材比較嬌小，技巧難度一定要提升，身體厚度也是，要讓裁判更有印象。」

杭州亞運因為疫情延後1年，原本賴柏瑋心境上有受到影響，「剛開始覺得好難熬，還有一年準備。」但他後來轉念，把這段時間拿來做更充足準備，在技術上與教練琢磨許多，動作也創新，最後一次的亞運賴柏瑋希望能夠突破上屆成績，為台灣拿下獎牌。