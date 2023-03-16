天上突然掉下來一桶金，究竟是好事還是壞事？一名20歲的男大生抱怨，家人認為他成年後要靠自己的能力過活，因此把房子賣掉後給了他100萬元現金，希望他能藉此闖出一片天，但男大生卻覺得晴天霹靂，不曉得未來該如何是好，還說「人生真不公平」。貼文一出，惹怒眾多網友，甚至還有人開嗆，「重新投胎，慢走不送」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，家人認為他已經成年，應該要開始過獨立的生活，要求他搬出去自立門戶，將老家房子賣掉後，換成小空間的套房，並給他100萬元，希望他從此能自食其力。

「我也太慘了吧！」原PO崩潰表示，加上過去的存款，目前他手頭上共有110萬，感嘆自己雖然已經成年，卻沒有車子也沒有房子，大學也還沒畢業，不曉得未來該何去何從，「不吸煙、不賭博、不喝酒，還是未來一片黯淡，感覺我的未來跟負債230萬一樣，人生真不公平」。

貼文曝光後，引來一票網友的撻伐，留言痛批，「真的欠嗆！20歲給你100萬還人生不公平，趕緊現在去重新投胎，慢走不送」、「100萬可以唸完大學加2年研究所了吧」、「我23歲，幫父母借了100萬還債，人比人氣死人耶」、「不靠自己就有第一桶金，你是在哭什麼」、「建議重新投胎，100萬可以給我」。