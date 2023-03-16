大陸知名手機品牌小米在調整印度市場策時，誤判消費者對手機的品味，遭到韓國三星擠下印度智慧手機銷量王座。雖然小米仍專注於銷售價格低廉手機（120美元，或台幣3709元以下），但近期發展顯示，印度消費者願意爲外觀更好、功能更強的高階手機付出更多的鈔票。

《路透》報導說，韓國三星提供印度消費者購買手機的融資方案，讓多數消費者可以購入高價手機，這項新的嘗試讓三星擠下小米，奪下印度市場智慧手機王座。

調查機構Counterpoint Research 的數據顯示，三星在2022年第4季市占爲20%，小米18%。調查公司研究總監 Tarun Pathak指出，印度市場開始轉向高端化，但小米的廉價手機策略沒有足夠的應變措施。目前小米在印度有高達6.26億智慧手機用戶，2021年到2022年在印度的總收入爲48億美元，是小米在大陸之外的第2大市場。

不過近年來小米在印度遇到不少難題，至少有5名高管離職，印度政府也處處給小米限制，該公司去年因涉嫌向外國實體匯款違法，有6.74億美元遭到凍結，不過小米對此予以否認。

此外，隨著經濟狀況好轉，印度消費者開始轉向購買高階手機，小米的高階手機種類較少，主要集中在低階手機，但是低階手機又經常處於缺貨狀態。數據顯示，在過去2年中，高端手機僅占小米印度手機總出貨量的不到1%，三星高端手機的市占達到13%。

報導說，小米承認過去推出機型過多，目前正在調整產品線，增加高階智慧手機的機型，例如1月推出紅米Note 12與最近推出售價高達970 美元的13 Pro。初期市場的反應來看，印度消費者給予極大的支持，前景樂觀。