南投縣衛生局與彰化、南投基督教醫院合作，布建緊急醫療網，在水里鄉設置急診救護站，並於16日啟用，水里鄉、信義鄉和集集鎮4萬多位居民及遊客，可大幅縮短急診車程，目前提供夜間8點30分至上午8點急診服務，偏鄉緊急救護跨出一大步。

水里急診救護站啟用，由副縣長王瑞德、衛生福利部中央健康保險署中區業務組長李純馥、彰基急診暨重症醫學部主任林晏任、南投基督教醫院院長鄭均洹、衛生局長陳南松，縣議員林儒暘、陳宜君、黃春麟及沈夙崢等人聯合揭牌，肯定水里設立急診救護站，提供就近緊急救護服務，也造福鄰近鄉鎮居民。

水里急診救護站，外觀和一般診所差不多，但該有的緊急醫療人員及器材，一應俱全；王瑞德表示，縣長許淑華走訪基層時，水里鄉、信義鄉民眾反映，遇緊急狀況需就醫時，因救護車程時間長，希望能設立急診救護站，縣長上任後責成衛生局盡速規畫，感謝彰化基督教醫院及南投基督教醫院配合政策，快速且有效率促使水里急診救護站成立。

陳南松說，急診救護站，由急救責任醫院急診醫護團隊駐診，提供即時醫療照護，感謝彰化基督教醫院及南投基督教醫院率先投入，未來將協調縣內急救責任醫院持續運作，初期先由夜間急診提供服務，後續將依縣民需求評估24小時服務可行性，醫療後送將採「綠色通道」方式，讓傷病患獲得適當的照護。

林晏任表示，急診救護站的醫療設備中，12導程心電圖可以在第一時間偵測出急性心肌梗塞，對胸痛病患救治非常有幫助；另有救命的電擊器及心律監視器，可以監視心跳變化，危急時刻可以實施心臟電擊；還有隨身攜帶型的超音波，三合一的探頭，可以在腹部、心臟找出異物，有助於醫生診療；還備有類似電鑽的電動骨針、抽痰機、頸椎固定器，另有急救藥品如強心針、高濃度葡萄糖液、輕便型的插管工具等。

水里急診救護站位於水里火車站附近，地址：水里鄉民權路190號，幼幼耳鼻喉科診所隔壁，電話（049）2776673。