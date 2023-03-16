現代人愛叫外送，全台鬧蛋荒，外送平台很有感，台灣foodpanda富胖達今（16日）指出，上周有關「蛋」的搜尋是以往的3倍，而且只要熊貓超市一有貨，就是秒殺；富胖達也透露台中消費力驚人，人口數不比新北多，但訂單量經常和新北市不相上下。

foodpanda蒐羅了多家台中高人氣米糕，大甲人都愛吃的「慶筆米糕」。（foodpanda提供／馮惠宜台中傳真）

台灣foodpanda 16日公布台中消費者使用習慣及數據，其中訂單數排行分別是西屯區、大里、沙鹿及豐原；而山線、海線、市區、屯區各區消費者美食偏好也不同，從外送數據發現山城偏好炒麵、鴨肉飯、蘿蔔糕，屯區則是鍋燒意麵、皮蛋瘦肉粥、蒸餃，海線地區最喜歡吃鍋，市區饕客最常點的包含燒肉飯、爌肉飯、鹹酥雞。

foodpanda從訂單觀察到，從台中發源的知名店家「六扇門時尚湯鍋」深受在地消費者歡迎。（foodpanda提供／馮惠宜台中傳真）

foodpanda也觀察到消費者逐漸習慣透過生鮮雜貨外送來補充日常所需，屯區生鮮外送熱門品項包括雞蛋、鮮奶、豆腐；而山線則偏好訂購便利商店的茶葉蛋和拿鐵咖啡，海線以各式火鍋料最多，市區最常訂購高麗菜、鴻禧菇、小白菜等蔬菜類。

台灣foodpanda 16日在公布台中消費者使用習慣及數據。（馮惠宜攝）

foodpanda公共事務協理郭昕宜也透露，最近蛋荒，foodpanda也很有感，光上周雞蛋關鍵字搜尋就是以往的三倍。

郭昕宜也說，台中訂單量及消費者使用頻率不斷成長，台中地區的合作店家數，過去一年就成長了42％，而且台中市人口281萬人，訂單量卻與401萬人的新北市經常不相上下，台中和雙北三城市即囊括了全台一半的市場。