美國男模傑夫湯瑪斯(Jeff Thomas)不只擁有帥氣長相和陽光笑容，脫下衣服後，還有著性感結實的好身材，IG累積超過12萬人追蹤，沒想到8日被發現疑似尋短，享年35歲，震驚演藝圈和親友。

根據外媒《每日郵報》報導，警方8日在傑夫湯瑪斯的高級住宅外發現他的屍體，疑似輕生享年35歲。而他的經紀人曝光兩人死前一天的對話，表示那時聊到試鏡，說得眉開眼笑，且傑夫還開玩笑說：「我覺得我就像個喜劇演員」，並提到他很開心搬到邁阿密生活，開啟人生新的篇章。

據了解，傑夫湯瑪斯除了是服裝模特兒，也投資新事業，對此，許多時裝界人士湧入IG哀悼，設計師蒂莫韋蘭德(Timo Weiland)難過地說：「我們會永遠愛你，很遺憾你失去明亮光芒，我們的天使」，時裝副總監Kris也說：「多年前在紐約見過你，每次看到你感覺都充滿能量，安息吧傑夫。」，時裝Kol Jeanine Amapola則表示：「超級心碎，我們會很想你。」

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