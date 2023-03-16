2023世界經典棒球賽（WBC）雖然台灣無法挺進8強賽，但在A組預賽時的好表現，依舊受到外界高度關注，尤其是張育成出賽4場，敲出2支全壘打、打擊率4成38，還被選為A組最有價值球員，而近日日本雅虎網站，也選出A、B組的最佳9人，張育成是唯一上榜的台灣選手。
張育成在A組預賽出賽4場，敲出7支安打、2發全壘打，打擊率4成38，包辦8分打點，好表現也獲得A組最有價值球員，而日本雅虎也選出A、B組表現最好的3位投手和最佳9人。
其中張育成獲選最佳一壘手，內文提到他4場比賽都擔任第4棒、一壘手，在關鍵時刻都能發揮強大的勝負能力，包括對義大利敲出追平2分砲，對荷蘭更轟出滿貫砲。
日本雅虎也特別提到，張育成並列全隊最多的7支安打，且都是第1次揮棒就擊出，可見因不熟悉國際賽的投手所做出的調整。
日本雅虎選出A、B組最佳3投手
山本由伸（日本）4局0失分8K
朴世雄（韓國）6局0失分9K
羅梅洛（古巴） 6.2局0失分10K
A、B組最佳9人
捕手 梁義智（韓國）打擊率4成、2轟、5打點
一壘 張育成（台灣）打擊率4成48、2轟、8打點
二壘 葛蘭丁寧（澳洲）打擊率3成75、2轟、6打點
三壘 孟卡達（古巴） 打擊率3成53、1轟、5打點
游擊 羅培茲（義大利） 打擊率5成、0轟、7打點
外野 吉田正尚（日本） 打擊率4成17、0轟、8打點
外野 努特巴爾（日本） 打擊率4成29、0轟、3打點
外野 近藤健介（日本） 打擊率4成67、1轟、5打點
DH 大谷翔平（日本）打擊率5成、1轟、8打點
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。