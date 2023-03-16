2023世界經典棒球賽（WBC）雖然台灣無法挺進8強賽，但在A組預賽時的好表現，依舊受到外界高度關注，尤其是張育成出賽4場，敲出2支全壘打、打擊率4成38，還被選為A組最有價值球員，而近日日本雅虎網站，也選出A、B組的最佳9人，張育成是唯一上榜的台灣選手。

張育成在A組預賽出賽4場，敲出7支安打、2發全壘打，打擊率4成38，包辦8分打點，好表現也獲得A組最有價值球員，而日本雅虎也選出A、B組表現最好的3位投手和最佳9人。

其中張育成獲選最佳一壘手，內文提到他4場比賽都擔任第4棒、一壘手，在關鍵時刻都能發揮強大的勝負能力，包括對義大利敲出追平2分砲，對荷蘭更轟出滿貫砲。

日本雅虎也特別提到，張育成並列全隊最多的7支安打，且都是第1次揮棒就擊出，可見因不熟悉國際賽的投手所做出的調整。

日本雅虎選出A、B組最佳3投手

山本由伸（日本）4局0失分8K

朴世雄（韓國）6局0失分9K

羅梅洛（古巴） 6.2局0失分10K

A、B組最佳9人

捕手 梁義智（韓國）打擊率4成、2轟、5打點

一壘 張育成（台灣）打擊率4成48、2轟、8打點

二壘 葛蘭丁寧（澳洲）打擊率3成75、2轟、6打點

三壘 孟卡達（古巴） 打擊率3成53、1轟、5打點

游擊 羅培茲（義大利） 打擊率5成、0轟、7打點

外野 吉田正尚（日本） 打擊率4成17、0轟、8打點

外野 努特巴爾（日本） 打擊率4成29、0轟、3打點

外野 近藤健介（日本） 打擊率4成67、1轟、5打點

DH 大谷翔平（日本）打擊率5成、1轟、8打點