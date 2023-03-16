台中市政府環保局去年接獲市民通報無牌車輛2201案件，包含占用道路（含人行道、騎樓）、路霸、公私場所空地上的無牌車輛等，街頭廢棄車輛及無牌車輛占用道路或停車格，造成用路人不便，有礙觀瞻，更影響市容，環保局呼籲，不使用的老車可辦理回收還有獎勵金可領。

環保局指出，去年接獲市民通報無牌車輛2201案件，其中占用道路（含人行道、騎樓）被認定是廢棄車輛1133件，占約5成由轄區清潔隊查報移置；其中也有601件、占約3成的無掛牌車輛，交由警方依據道路交通管理處罰條例查處；通報腳踏車占用人行道案件364件占約2成，視同路霸由警察局依道路清除專案方式，協同清潔隊清除；也有通報公私場所空地上的無牌車輛103件，則由土地所有人或管理人處理。

環保局長陳宏益指出，對無牌廢棄車輛，由環保局清潔隊查報，於車身張貼清理通知書限期48小時清理，逾期無人清理者將先行拖吊移置，同時於資源回收網上公告14日。而對有牌廢棄車輛，則由警察局於車身張貼清理通知書，並書面通知車主限期7日清理，逾期無人清理則通知環保局先行拖吊移置，去年張貼6327輛、拖吊移置則有3921輛。

陳宏益表示，廢棄車輛是由清潔隊查報人員或警員依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」第2條規定，車輛髒汙、銹蝕、破損，外觀上明顯失去原效用的車輛，包含失去原效用的事故車、解體車占用道路，來勘查認定張貼及拖吊。

環保局呼籲，如有老舊車輛不再使用的車主，可利用環保署「廢車回收一站通」服務網站辦理廢車體回收及獎勵金請領。車輛報廢，汽車滿10年可領回收獎勵金1000元、機車滿7年可領回收獎勵金300元，而車體交付廢車回收商時，還可得殘值變賣金。如屬汰舊換新情形，還有新購補助金，若是新購電動車補助金更高。