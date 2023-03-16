美軍無人機14日在黑海上空遭遇俄軍蘇愷-27戰鬥機截撞，引發美俄兩國最新一波緊張。繼親俄社群在Telegram發布兩機近身接觸的4秒鐘短片之後，美方不甘示弱，16日由美軍歐洲司令部釋出事發當天俄國軍機在黑海空域撞擊美軍無人偵察機的關鍵影像，片長42秒。

美國五角大廈表示，這段影片包含兩段影像，呈現這場空中驚險場面的關鍵時刻，過程約30到40秒。影像開頭顯示，美軍MQ-9死神無人偵察機朝尾部的攝影鏡頭攝得機尾螺旋槳持續旋轉中，這時一架俄軍蘇愷-27（Su-27）戰鬥機朝無人機機尾接近，逼近之際，俄機洩油並截擊美軍無人機。

第二段畫面顯示，俄軍戰機再次逼近美軍無人機，兩機接近之際，俄機又做出洩油舉動，接著兩機發生碰撞，畫面中斷了好一會兒，無人機螺旋槳受損，最後美軍被迫讓無人機墜入黑海。俄方否認有相撞一事。

BREAKING: US releases video of encounter between Russian fighter jet and America's MQ-9 drone pic.twitter.com/nK5ntqzkxn — The Spectator Index (@spectatorindex) March 16, 2023

美軍MQ-9「死神」無人偵察機（MQ-9 Reaper）。（資料照／路透社）

待攝影機恢復運作，畫面顯示鏡頭仍朝向無人機機尾，機尾部螺旋槳因相撞受損。在螺旋槳受損的情況下，美軍設法以滑翔方式操作無人機朝黑海海面下降，最後落在克里米亞西南方的國際水域。

美方兩名官員向美國有線電視新聞網表示，無人機下降過程之中，操作人員遠端消除機上敏感軟體，設法在航機墜海之前降低機密訊息外洩至俄方手中的風險。

美方一名官員向CNN表示，上述影像「完全證實」兩機確實碰撞，且有洩油一事，目前尚且無法證實該架俄軍蘇愷-27戰機飛行員意圖為何，但戰機飛行員到底有無刻意撞擊美軍無人機螺旋槳，的確是這場風波的關鍵問題。

根據兩名熟悉此事內情的美國官員透露，俄羅斯國防部高階官員本周已向俄軍戰機下達在黑海空域騷擾美國無人機的指令，這意味14日當天在黑海上空的俄國軍機飛行員干擾美軍無人機並非失常之舉。

但上述官員之一說，沒有跡象表明俄國高階政治領導人事前已知這場出於計畫的挑釁動作，尤其是總統普丁（Vladimir Putin）在內的克里姆林宮的領導人。

且不論俄國軍機是否真的撞上美軍這架無人偵察機，只要無人機引擎吸入油氣，就會造成引擎熄火。這也許就是無人機墜機的原因。