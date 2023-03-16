TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性。

法國《解放報》（Liberation）形容節目是「令人難以置信的是，整個廳的人都屏住呼吸，張大嘴巴，完全被所見所聞所吸引，以至於忘了咳嗽、扭動、看手機、找紙巾或薄荷糖。任何演員離開舞台一定會引起注意，這僅僅是因為大家都太著迷或專注於與敘事完全配合的演出。」 「他們很清楚地看到，這個原本應該要緩解暴力的工作，反而經常讓暴力再次發生；那他們為什麼要從事這項奇怪的工作？答案不在演出中，寧可留下這個開放性問題，如同當代政治無能的一個傷口。提亞戈·羅提吉斯藉著其一貫的敏感度與才華，成功且清晰地分享這個沈痛的質疑。古代戲劇與悲劇的本質賦予台詞首要地位，賦予演員證人和路人的角色；羅提吉斯找到正確的戲劇形式，沒有虛張聲勢，始終在肢體和語言的編排中保持活力。」

TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性，圖為表演節目的片段。（季志翔攝）

TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性，圖為表演節目的片段。（季志翔攝）

現任亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯，將他聽見的故事，由四位演員以詩意的方式演繹，並由一位打擊樂手，將戰場上的心跳與炸彈的爆裂聲堆疊重現。這場演出不只談人道救援工作者，更從危險、慾望、毀滅的方式貼近世界，彰顯人性尊嚴與韌性。

TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性，圖為表演節目的片段。（季志翔攝）

TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性，圖為表演節目的片段。（季志翔攝）

參與演出的演員之一，同時也是日內瓦劇院總監娜塔莎．庫楚莫（Natacha Koutchoumov）表示，在戲劇發想的過程中，劇組一起訪問人道組織工作者，這起拯救中彈青少年請求停火事件，令她印象深刻。 她表示，那位人道組織工作者告訴她，上陣救人時，原本開戰的雙方，真的暫時停止攻擊，「她說，在走過去帶人的路上，感受到原來停火有可能發生，和平也可能發生，在那段路上，有種異常安靜的美好，她也覺得，是不是可以走得慢一點，這樣和平可以停留得久一點，因為下一刻，又是激烈的戰火。」 娜塔莎強調人道工作者可以探討的範圍很大，「有各種主題可介入和討論，如受害者、戰爭、災難等，這齣戲想談論的是人道主義的工作人員，他們為什麼願意離開原有的安逸生活，到其他國家協助別人，他們展現了一種特別的心理素質，那是一種人性裡的韌性、人性的尊嚴。他們一直告訴我們，自己不是英雄，只是小人物，但我覺得他們的工作，是接近英雄的行為，這些元素觀眾可以看到。」

TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性，圖為表演節目的片段。（季志翔攝）

TIFA邀請法國亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯(Tiago Rodrigues)，與日內瓦劇院(Comedie de Geneve)帶來《不可能的邊界》Dans la mesure de l’impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性，圖為表演節目的片段。（季志翔攝）

整齣戲的排練過程很特別，導演、演員們白天訪問人道主義工作者，晚上整理筆記，挑選不同故事，透過表演呈現出來，娜塔莎表示，「在這部作品裡，演員的功能是說故事，而不是詮釋角色，每個演員都要說三到五個故事，不同的經歷串聯在一起，自成一種戲劇張力，觀眾看戲時可以自行編織故事，並穿梭在故事裡，場景也很簡潔，觀眾可以將故事投射在其中，一切透過演員的身體說話。」