財政部宣布，普發現金6000元，3月22日上午8時起即可上網預先登記，前5日（3月22日至3月26日）將採身分證字號或居留證號尾數分流。YouTube網紅「歷史哥」李易修預言，到時候一定會當機。

針對普發現金6000元，今（16日）在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，數位發展部部長唐鳳的數發部，如果這一次又出包，IT大臣要改成BI大臣，因為「悲哀」啊，花了200多億成立數發部，到現在什麼事情也辦不好，因此，他預言到時候一定會當機。領6000元，期限是到10月31日前，他很好奇的是，有人會拖到10月31日才領嗎？

歷史哥接著指出，為什麼馬英九執政時期，領消費券的速度可以這麼快；現在蔡政府則編了很多預算，要做測試。至於發放6000元的方式，他認為，其實很簡單，國稅局有退稅帳戶，沒有退稅帳戶的民眾可以去登記，而且大多數的人都有郵局帳戶，可以讓有郵局帳戶的人優先，由於郵局是公家的，就可以降低成本。因此，他質疑，有必須為發6000元創造一次性系統嗎？