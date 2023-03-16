現代人喜歡飼養寵物，擅長與人互動的狗狗自然成為許多人養寵物的首選。不過你知道最受歡迎的狗狗是哪一種嗎？根據美國畜犬協會（American Kennel Club）調查，拉布拉多犬（Labrador Retriever）在過去31年來，始終是美國人最喜愛的犬種，不過這項紀錄如今被打破了，2022年的調查中，法國鬥牛犬（French bulldog）一舉奪冠，成為美國人最喜歡的狗寶貝。

法國鬥牛犬終結了拉布拉多犬連霸31年的地位，成為最受美國人喜愛的犬種。

根據美聯社和CNN報導，美國畜犬協會調查過去一年新增的犬隻登記清冊，公布「2022年最受歡迎寵物犬名單」。其中法國鬥牛犬以10萬8千隻的數目，大幅超越位居第2的拉布拉多犬（8萬7千隻）。平均算起來，每7隻新飼養的狗狗中，就有1隻是法國鬥牛犬。

除了大大的蝙蝠耳朵、可愛的扁臉之外，法國鬥牛犬還有什麼魅力，讓這麼多人愛上牠？美國畜犬協會分析，法國鬥牛犬的體型小，個性溫馴安靜，活動量不大，讓牠成為許多都市人的心頭好。加上受到許多名人的青睞，像是女神卡卡、休．傑克曼、瑞絲．薇斯朋都先後成為法國鬥牛犬的粉絲，因此帶動了飼養風潮。

不過，美國畜犬協會也表示，法國鬥牛犬雖然外型呆萌可愛，卻有不少天生的健康問題，像是牠們的鼻子短，因此容易呼吸困難，夏天時稍一不慎就會中暑，提醒民眾在飼養前一定要先做好功課和心理建設。

2022年美國受寵排名第3到第10的犬種分別如下：3. 黃金獵犬（Golden Retrievers）、4. 德國牧羊犬（German Shepherd Dogs）、5. 貴賓犬（Poodles）、6. 鬥牛犬（Bulldogs）、7. 羅威那（Rottweilers）、8. 米格魯（Beagles）、9. 臘腸犬（Dachshunds）、10. 德國短毛指示犬（German Shorthaired Pointers）。