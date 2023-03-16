岡本和真。（美聯社）

攸關另一張從東京飛往邁阿密的經典賽4強門票，日本隊在3局下靠著岡本和真3分炮，單局攻下4分；落後的義大利在5局上展開反攻，滿壘時小弗萊徹（Dominic Fletcher）敲出帶有2分打點的一壘安打追回2分，也把大谷翔平打退場，但日本下半局立刻再攻3分穩住領先優勢，5局打完日本以7比2領先。

1局上大谷翔平抓下2出局後，被小弗萊徹敲安，但他隨即回穩，讓第4棒蘇利文（Brett Sullivan）敲出二壘滾地球出局。1局下輪到日本隊進攻，面對義大利先發投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani），開路先鋒努特巴（Lars Nootbaar）敲安、近藤健介獲得保送，輪到大谷翔平打擊，他打出投手前強勁飛球，雖然投手沒能第一時間接到，但在身後的游擊手「補位」成功接殺，吉田正尚、村上宗隆也沒能有效發揮。

3局下日本隊攻勢再起，1出局後近藤健介獲得保送，大谷翔平敲出投手前滾地球形成內野安打，再讓投手發生傳球失誤形成一、三壘有人，吉田正尚敲出游擊內野滾地球，助隊先馳得點。

5局上落後的義大利展開反攻，1出局後大谷翔平對德魯齊歐（Ben DeLuzio）投出觸身球，再被天使隊友大佛萊徹（David Fletcher）敲安，2出局後又對羅培茲（Nicky Lopez）投出觸身情形成滿壘，小弗萊徹敲出安打打回2分，5上結束義大利2比4落後日本。

大谷翔平此役以「二刀流」出賽，「投手大谷」用71球投4.2局，投出5次三振、1次四壞球保送及2次觸身球保送，被敲4支安打、失2分。「打者翔平」則繼續留在場上，5局下日本隊攻勢再起，村上宗隆二壘安打打回球隊第5分，岡本和真在敲出個人單場第2支長打，再貢獻2打點，日本單局再添3分，5局打完取得5分領先。