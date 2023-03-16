為落實地下水保育與水井管理，台南市政府水利局今年推動水井申報納管，凡是2010年8月4日前即開鑿的水井，不管是一般民宅、農業使用或工業使用，只要於申報受理期間內申報納管即可不用受罰，否則一經查獲未登記私鑿水井且逾期未申報者，將要求限期自行封填水井並可能面臨罰鍰處分。

水利局指出，此次是依據地下水管制辦法規定，推動水井申報納管，申報期間自即日起至今年12月31日止，逾期未完成申報者，將限期水井所有人自行辦理填塞；屆期不遵行者，會按次處1萬元以上、20萬元以下罰鍰；擅行取水者得處1萬2000元以上、6萬元以下罰鍰。

水利局指出，此次是依據地下水管制辦法規定，推動水井申報納管。（台南市政府水利局提供／張毓翎台南傳真）

水利局表示，水井納管除了可保育地下水資源外，對於使用水井民眾而言，接受輔導合法取得水權後，可以獲得合法用水保障；另外配合中央修正之水權登記收費標準，經水井納管的農業用水水井，免收各項水權登記規費，呼籲民眾趕快主動申報。

民眾除了可就近至各區公所或至市府民治行政中心服務台、永華行政中心服務台或安平水資源回收中心收件窗口填寫申報書後投至專用信箱，或是透過水利局的「水井納管申報」網站、「水井納管申報及查詢」手機APP平台申報。