屏東里港鄉1處蛋雞場16日確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，動物防疫所到場執行撲殺作業，現場撲殺1萬3328隻蛋雞。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

蛋荒延燒，屏東里港鄉1處蛋雞場16日確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，動物防疫所到場執行撲殺作業，現場撲殺1萬3328隻蛋雞，同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場40場、跨境高雄2場監測採樣工作，以控制病毒及疫情散播。

屏縣府指出，里港鄉1處蛋雞場13日主動通報飼養家禽有異常死亡，動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，16日確認感染H5N1亞型高病原性禽流感。

對此，動物防疫所趕赴該場執行撲殺作業，現場撲殺1萬3328隻蛋雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，並同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場40場、跨境高雄2場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

動物防疫所所長李永文指出，屏東縣養禽場飼養密集，並以屏北地區為高風險飼養區域，蛋雞業者應改變老、中及年輕雞隻同時混養的飼養型態，以避免禽流感病毒一直都存在禽舍中。

他呼籲養禽業者應自主風險管理，注意禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，依禽種類別規劃防鳥圍網設施，降低候（野）鳥與家禽接觸風險，並落實人員及各式車輛門禁管制、場區消毒等生物安全措施，可避免因運禽車輛、箱籠及人員頻繁進入場內而增加疫病入侵的風險。