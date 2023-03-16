中美晶2022年全年合併營收818.7億元，年增18.9％，營業毛利率39％，營業淨利254億元，年增40.5％，稅後純益約87.2億元，年增28％，稅後每股純益14.87元，相較於前一年增長3.25元。

中美晶表示，能源危機導致電價高漲，各國紛紛調整能源政策，制定相應方案以增加再生能源之在地化建設、改善對進口能源之依賴。台灣政府於去年底公布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」，目標2050年能源配比調整為再生能源60～70％，太陽光電累積設置量達40～80GW，今年1月初更通過《氣候變遷因應法》，預期將有助國內太陽光電的發展。

中美晶透過多元化佈局提供全面性的能源應用與服務，積極研發高效產品應用、申設儲能系統為台灣電網調度提供穩定服務。除此之外，更搶先於2022年完成產品規格與產能提升，透過技術與產品尺寸差異化戰略，建立鞏固的競爭地位以掌握爆發性成長的全球潔淨能源潮流。