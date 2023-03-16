賴芊合在民視《市井豪門》演活渣女潔西卡，與顏曉筠自封是「瘋女人2人組」，她笑說因為自己夠「恰」，加上演出沒有包袱，所以很放手去演出。她劇中霸道無理，無所不用其極欺負陷害蘇晏霈，除了讓她坐牢又下藥害她差點被侵犯，惡行讓觀眾恨得牙癢癢，劇中楚宣得知女兒被兩女欺負，決定修理她們，趁兩人在SPA烤箱內，把門鎖住、提高烤箱溫度，甚至要兩人互打到她滿意才開門。

賴芊合與顏曉筠被楚宣整慘。（民視提供）

賴芊合說，因為兩人有過上次在競選總部大打出手的經驗，所以這次更有默契，因打戲不好拍，她們特地記怎麼打以及怎麼回手，兩人在地上翻滾時，運動細胞很好的顏曉筠還會護著她，沒有讓她受傷。顏曉筠表示，兩人一拿到劇本就討論如何打才可以更突破，她很謝謝賴芊合給她的反饋就是「直球對決」，所以一打起來兩人都無畏懼，直接出力猛打對方，又是互賞巴掌又是摔角的，讓觀眾看得過癮，所幸兩人沒有受傷，讓顏曉筠直呼「算是安全下莊」。

賴芊合與顏曉筠被楚宣整慘。（民視提供）

賴芊合劇中勾引翁家明泡鴛鴦浴。（民視提供）

賴芊合透露，接下來她還要勾引顏曉筠劇中的爸爸翁家明，想趁機當她的小媽，趁翁家明到她家直播訪問後，異想天開約他一起泡鴛鴦浴。這場戲也突破她在8點檔的尺度，第一次穿小可愛披浴袍入湯，原本劇組真的放熱水，但泡久了讓她狂冒汗，最後她決定泡冷水，減少補妝時間。

賴芊合劇中勾引翁家明泡鴛鴦浴。（民視提供）

最讓賴芊合難以突破的是，竟然要對翁家明拋媚眼，因為兩人平常都是登山隊之友，除了過溪流會牽到手，沒想到劇中要他牽手出浴缸，讓她坦言內心小鹿亂撞，「因為翁哥真的超帥，舉手投足都相當有魅力」。