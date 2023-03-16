瑞士信貸銀行（Credit Suisse）昨（15日）因大股東不再投入資金，引發市場恐慌拋售，股價大跌逾20%。摩根大通（JP Morgan）資產管理投資長米歇爾（Bob Michele）警告，長期累積、多變又滯後的影響將進一步衝擊市場，席捲全球的銀行業危機才剛開始。

外媒報導，米歇爾表示，隨著銀行業動盪席捲金融市場，美國經濟可能出現硬著陸，經濟衰退已經無法避免，預計聯準會下周不會升息，因為目前當務之急是需要維持金融穩定。

矽谷銀行倒閉和瑞信的財務危機為經濟環境蒙上一層陰影，市場調整對聯準會升息預期，擔憂脆弱的經濟可能無法承受銀行業危機的衝擊。

米歇爾說，那些長期累積、多變又滯後的影響將進一步衝擊市場，現在只是冰山一角，「我認為未來會有更多整合，痛苦還在後面」。

米歇爾認為，考量瑞信的問題，聯準會將停下升息的步伐。他警告，如果歐洲央行本周升息或者聯準會下周升息，都將成為歐洲央行2008年6月升息以來最大的錯誤決定。米歇爾指的是歐當時宣布升息後，又不得不因為經濟崩潰而降息。

米歇爾預期，市場在未來幾個季度可能將經歷「洗牌」。他說「考慮過去三年的所有融資和系統中的流動性，預計會出現很多問題」。

瑞信昨日遭遇慘烈的拋售潮，股價跌破每股2瑞士法郎至歷史新低，而在瑞信發布聲明，指將從瑞士央行借款最多500億瑞士法郎後，股價大幅反彈，盤前大漲23%，站回2瑞士法郎。