2022全年合併營收為2,754.24億元，毛利297.44億元、毛利率為10.8％，營業淨利則達69.28億元、營益率為2.5％，稅後純益50.04億元，全年EPS 1.67元。
宏碁自去年第一季起即關注手上庫存水位調節，歷經三個季度的持續去化，至去年底時其庫存水位已降至422.13億元，現金部位亦持續回升。
宏碁16日舉行董事會並決議擬將配發每股現金股利1.5元，配息率近90％，以當日收盤價25.85元估算，殖利率約5.8％。預計發放日為8月3日。
受到通膨、升息致匯率大幅波動，宏碁（2353）去年第四季因業外匯損高達17億元，拖累單季營運盈轉虧，稅後淨損8.32億元，單季每股虧損0.27元，不過營益率仍守住正數、為1.7％，毛利率10.6％、亦站穩雙位數。
2022全年合併營收為2,754.24億元，毛利297.44億元、毛利率為10.8％，營業淨利則達69.28億元、營益率為2.5％，稅後純益50.04億元，全年EPS 1.67元。
宏碁自去年第一季起即關注手上庫存水位調節，歷經三個季度的持續去化，至去年底時其庫存水位已降至422.13億元，現金部位亦持續回升。
宏碁16日舉行董事會並決議擬將配發每股現金股利1.5元，配息率近90％，以當日收盤價25.85元估算，殖利率約5.8％。預計發放日為8月3日。
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