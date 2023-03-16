2022全年合併營收為2,754.24億元，毛利297.44億元、毛利率為10.8％，營業淨利則達69.28億元、營益率為2.5％，稅後純益50.04億元，全年EPS 1.67元。

宏碁自去年第一季起即關注手上庫存水位調節，歷經三個季度的持續去化，至去年底時其庫存水位已降至422.13億元，現金部位亦持續回升。

宏碁16日舉行董事會並決議擬將配發每股現金股利1.5元，配息率近90％，以當日收盤價25.85元估算，殖利率約5.8％。預計發放日為8月3日。