新北市樹林一間熱炒店的廚師林彤，因外表亮麗，加上熟練的甩鍋技巧，被網友PO上網而爆紅，吸引民眾揪團甚至包遊覽車朝聖。豈料，人紅是非多，有「淫媒」嗅到商機找上門，透過臉書私訊林彤，更開出高價邀請林彤陪某科技公司高層伴遊。

樹林正妹「低胸炒飯」爆紅！ 本尊現身「激抖甩鍋」羞曝擇偶3條件。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

原本是電視廣告模特兒、活動主持人的林彤昨(15日)上午接受媒體拍攝、採訪，指出自己因疫情導致工作量減少，便打算把下廚當作第二專長，與媽媽學做家常菜，並到熱炒店當廚師。此外，面對突然的爆紅，林彤坦言：「就是處於一個震驚的狀態，謝謝大家的熱情。」也在臉書上透露因太多人來朝聖，店長要她先下班的小故事。

豈料，林彤的爆紅也為她帶來負面影響，據《ETtoday新聞雲》報導，林彤收到私訊，內容寫下有人邀約她參加一個商演通告，更開價5萬到30萬新台幣的高價，陪伴37歲的某科技公司高層3天2夜同遊香港，讓林彤相當傻眼，直呼噁心。

不過撇除此事不提，林彤還是相當感謝粉絲們的支持，並於昨日下午在臉書發文，預告將在禮拜六(18日)的中午12:00，在臉書粉絲團送出驚喜，並向粉絲暖心喊話：「謝謝你們！」讓不少網友在貼文底下爭相留言支持。

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