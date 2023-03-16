州政府官員稱，一列載有危險品的貨運列車，在亞利桑那州西部脫軌，事故地點已接近加州和內華達州的邊界，是人員稀少的沙漠地帶，目前還不情況如何。而在本周一，懷俄明也發生一起出軌事故，所幸並未造成額外災難，現場已清理完畢。

美聯社報導，莫哈維郡(Mohave County)的治安官辦公室發言人莫滕森 (Anita Mortensen) 說，列車在周三晚上於托波克 (Topock) 鎮附近出軌，她不知道有任何溢出或洩漏。沒有人員受傷的報導。

BREAKING: Freight train carrying hazardous toxic materials has derailed In Topock, Arizona. pic.twitter.com/4KXJVpEvg1 — Tom (@Tom45644416) March 16, 2023

出軌發生在 40 號州際公路的9號里程碑附近。附近沒有城鎮，只有一個名叫Pilot Travel Center的公路休息站。莫滕森說，她不知道這列火車上有多少節車廂，也不還知道運載的什麼物品。

治安官辦公室已通知國家運輸安全委員會，以及負責營運的柏林頓北方聖塔菲鐵路公司(BNSF)。

在星期一，聯合太平洋公司(UP)的貨運 列車在懷俄明州的夏延(Cheyenne)附近出軌。這列火車有13節車廂，載運載的物品是汽車。

夏延消防救援隊(CFR) 表示，脫軌時沒有起火，相對好處理，於是救援人員在週一下午 4 點 56 分到垷場處理，下午6點半已清理乾淨。

上個月，在俄亥俄州發生嚴重脫軌事件後，美國對鐵路安全的關注度越來越高，但是仍然持續發生出軌事故。