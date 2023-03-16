素食者在飲食上有許多禁忌，不過有時可能會造成其他人困擾。一位女子表示，最近班上要舉辦聚會，不過找餐廳卻讓她相當困擾，因為一位女同學不但吃全素，還要求餐廳鍋子不能碰到肉、桌上不能有葷菜、別人不能吃葷菜，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，吃素食的女同學蛋、奶、五辛都不能吃，更讓她感到困擾的是，「吃素食就算了，她會要求餐廳鍋子不能碰到肉，還有連桌上有葷菜都不能，別人吃也不能」，剛好許多班上同學不喜歡吃素食，讓負責找餐廳的原PO相當為難。

對此，許多網友紛紛回應，「她自己應該要提出解決方案吧，畢竟只有她一個人吃全素，怎麼把自己的需求講完就丟給別人」、「桌上有葷菜都不能，建議不要約她了哈哈哈哈，笑死人的神經病」、「買外面的素食餐裝在盤子裡面給她吃」。

對此，有內行人推薦原PO可以選擇蔬食吃到飽餐廳「果然匯」，但也有不少人指出，其實果然匯對於肉食狂熱族群也是無法接受的餐廳，因此最好還是讓該名同學決定自己聚會時要吃什麼。