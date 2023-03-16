不同地區時常會發展出不同的飲食習慣，一名新竹的女網友表示，日前她去台中吃飯時，赫然發現好像只有新竹人喝湯時「必加胡椒粉」，問了一輪朋友後，讓她更堅信自己的論點。貼文一出，引發許多新竹人的共鳴，還有人說：「男友是新竹人，每次喝湯都一定要加白胡椒粉，他說是美味的祕方」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，某天去台中某間麵店點了一碗骨仔肉湯，正當她準備興高采烈要享用時，突然發桌上沒有胡椒粉，讓她驚呼：「怎麼可以沒有胡椒粉！不敢相信！從小到大沒有喝過沒加胡椒粉的湯耶」。

原PO因此向諸多友人展開調查，是不是喝貢丸湯、豬血湯、骨仔肉湯都一定會加胡椒粉，結果竟然發現，只有新竹友人會加這一味，還說：「是必需的！」對此，原PO感到納悶，上網發文詢問：「難道只有新竹人喝湯在加胡椒粉的嗎？」

貼文曝光後，不少新竹網友深有同感，留言直說，「喝湯加胡椒粉是靈魂，而且要買中藥店的白胡椒粉」、「我男友是新竹人，每次喝湯都一定要加白胡椒粉，他說這是美味的秘方」、「我不只湯，麵線跟滷肉飯都會加白胡椒，超好吃」。然而，除了新竹外，有許多地區的網友也表示，自己喝湯必加胡椒粉，還有人笑虧原PO：「你可能認識的人有點少」。