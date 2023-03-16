凌華去年出售中和廠房貢獻獲利3.56億元，挹注上半年EPS達2.25元，下半年則因缺料緩解，以及COM、ECP等客戶拉貨需求轉強，本業營運動能顯著回升，全年EPS達3.71元，大幅優於2021年的0.55元，預估2023營收可望雙位數成長。

此外，凌華表示，公司16日正式取得ISO 26262車輛功能安全設計流程認證，透過建置此功能安全流程，凌華從產品規劃、開發、設計以及生產部門，全面性建置嚴謹規範，識別和評估潛在的安全性風險，目前相關自駕應用導入歐美計程車、接駁巴士及卡車等，宣示2023年為凌華「自駕元年」，逐步邁入收成階段。

凌華董事長劉鈞指出，公司與策略夥伴合作，為客戶提供完整的自駕解決方案，並積極參與自動駕駛開源軟體AWF協會活動，加速「自動駕駛普及化」，並將長年在工業電腦累積設計經驗應用在需要嚴謹設計的車載應用上，讓行車更自動化、智慧化。

據了解，凌華目前已在自駕市場接下多項亞洲、北美地區專案，包含L3～L4層級的自駕計程車、自駕接駁巴士，以及自駕卡車等。由感知融合系統、決策控制系統及追跡系統整合而成，引領自駕車在道路上安全行駛。

除了在自駕領域累積成功經驗外，凌華也為先進駕駛輔助系統（ADAS）客戶提供多種不同應用設計，例如駕駛疲勞偵測系統，透過精密的AI判定駕駛專注狀態以維護行車安全; 還有智慧座艙（Smart Cockpit）應用方案，將導航、音樂、視訊、社交功能等整合到座艙內，為乘客提供更豐富的數位座艙體驗。

凌華近期布局車用自駕與智慧座艙控制解決方案，將積極導入並通過ISO 26262，以符合功能安全最高等級「ASIL D」級別的產品開發流程，發展高品質車用解決方案。為此，凌華更設定2023年為「自駕元年」，將持續與策略夥伴緊密合作，為全球自駕市場提供從L1到L4的廣泛應用。