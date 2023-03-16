美國司法部以涉嫌投資詐騙罪逮捕中國富豪郭文貴，犯罪金額高達10億美元，震驚海外華人圈。在海外華人圈知名媒體明鏡集團創辦人何頻表示，明鏡曾邀郭文貴開網路直播，但他爆料的內容及諸多行徑令他有所警覺，才決定停掉節目。後來郭文貴以籌辦GTV的名義詐騙了很多人參與投資，眾多案子背後還有很多真相尚未公開。

知名的海外中文媒體集團創辦人何頻對《德國之聲》透露，他認識郭文貴是經一位媒體同行介紹，郭文貴自稱是美國公民，但卻拒絕出示護照。最初只是要做個專訪，明鏡電視也對他所說的內容做了些查證，有幾位相關人士也支持郭的部分說法，因此認為這可能是民營企業家遭到政治迫害的故事。不過後來何頻警覺到，郭文貴講的所謂內幕越來越不可思議，並且用非常下流的語言進行人身攻擊，因此停掉郭文貴節目。

郭文貴以籌辦GTV的名義詐騙了很多人參與投資，眾多案子背後還有很多真相尚未公開。（圖／郭文貴視頻截圖）

何頻說，他的這一天是註定的。當發現他提供的消息不實之後，他本人、組織的力量便開始進行漫長、惡毒的構陷。「我們始終以沉默等待法律對他和他同夥的審判。沉默是沉重的，飽受侮辱的，卻是必要的。」

他還說，「現在真相遠遠沒有到揭開的時候，涉及人性、政治、法律、商業很多層次，也涉及到中美時下的爭鬥，中美眾多的部門、官員。」何頻坦承，「這件事對我而言是非常大的教訓、內疚、反省。後來，我們對各種伸冤的事件，變得很謹慎。」

旅美學者滕彪也曾在《紐約時報》撰文指出，從2020年9月下旬開始，郭文貴就號召他的鐵杆支持者前往反對者的住處進行抗議，滕彪本人也受到騷擾。

郭文貴是在美東時間 3月15日上午在紐約被捕，美國司法部指控他策劃複雜的投資詐騙計劃，向數千名粉絲中騙取至少10億美元。起訴文書中指出，郭文貴遭控向他的幾十萬名網路粉絲撒謊，承諾如果他們向GTV傳媒集團、喜馬拉雅農場聯盟、G|俱樂部和喜馬拉雅交易所進行投資，將獲得巨額的利潤。至少從2018年3月起，郭文貴就已經作為主謀開始策劃這起複雜的金融騙局，他和自己的金融師余建明（Kin Ming Je）一起詐騙了數千人，金額超過10億美元。

起訴書共列舉了12項罪名，包括電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等。其中郭文貴被控犯下11項罪名，而同案被告余建明還被指控妨礙司法罪，被控犯下全部罪名。12項罪名的最高刑期疊加之後，長達215年，但此刑期僅供參考。

郭文貴在網絡上獲得強大的影響力和他在2017年進行的爆料密不可分。 2017年年初，已經流亡美國的郭文貴接受中文媒體明鏡集團的電視直播專訪，高調披露了多位中共權貴涉嫌貪污腐敗的醜聞，尺度頗大，瞬間引起了輿論的熱烈討論。接著，他又接受包括《美國之音》在內的直播採訪，繼續披露中共高層內幕，爆料諸多吸引人眼球的內容，讓他在網上收穫大量粉絲。