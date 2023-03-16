高雄曾從事殯葬葉的36歲洪姓男子等20人，鎖定退休、家管等年長族群，誆騙其購買靈骨塔投資，再假扮買家營造交易的假象，實則以各種理由拖延，直到有被害人不堪久等報警，警方獲報陸續逮捕洪男等人。警方指出，洪男等人贓款到手後，就買BMW豪車、名牌包、金飾、出入酒店享樂，共計有23名長輩遭誘騙購買，損失金額達6100萬元，全案依詐欺等罪送辦。

洪男等人得手後，將贓款拿去買豪車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

洪男等人得手後，將贓款拿去買豪車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局南部打擊中心去年間接獲多起台南、高雄、屏東等地多名長者報案，稱接到自稱殯葬業人員洪男等人，以投資靈骨塔、轉賣賺差價非常容易等話術，誆騙長輩出錢投資，再巧立以手續費、補稅金等各種名目才能媒合買家理由，加收費用。

待洪男等人收到錢後，假扮買家營造積極媒合買主的假象，待長輩們無力支付相關款項後，開始用各種藉口拖延交易，或以長輩們違約為由，逼其簽署和解書，甚至要求長輩抵押房產以支付相應款項，層層「養套殺」手法，讓長輩者陸續續投入大量金錢，最終血本無歸。

洪姓男子為首 20人詐騙集團，鎖定長者族群，誘騙其砸重金投資靈骨塔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

南打中心展開追查，發現洪男等人均有殯葬業背景，能輕易取得長輩們生前契約等個資。初步掌握有23名長輩受騙報案，損失金額高達6100萬元，而洪男等人得手後，就將錢花在購買BMW轎車、名牌包、金飾等約900萬元物品，或到酒店享樂花掉。

洪男等人落網後，還以消費糾紛進行無罪抗辯，企圖避重就輕，警方訊後依詐欺罪等罪嫌，將洪男等20人移送屏東、高雄地檢署偵辦，洪男複訊聲押獲准。