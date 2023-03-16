民眾黨主席柯文哲是2024總統大選擬參選人之一，外界對他的兩岸、國際觀也不斷追問。柯文哲今(16日)到彰化二林參觀現代化雞舍，除針對缺蛋問題，批評政府效能太差外；也被問到他日前提出的「與強國等距」主張，如何在美中2大國保持等距關係？柯文哲表示：「是站在美國這邊，沒必要與中國惡言相向！」前立委林濁水則說，這樣就對了，但是還要拗這就是與強國等距，是力矩構念不是距離概念，何必那麼不大方？

柯文哲4月8日將以2024總統候選人身份訪美，但他日前拋出「與強國保持整距」的主張，卻遭到外界質疑。根據《民視新聞網》報導，柯文哲今(16日)受訪時進一步解釋：「所謂強國等距，是力矩的概念，不是距離，概念是要在中美之間求取平衡，當然我們的基本國策是站在美國這邊，但也沒有理由因為這樣，每天跟中國去惡言相向。」

「柯文哲：站美國這邊、不與中國惡言相向。」林濁水在臉書說：這樣就對了！但是還要拗這就是「與強國等距」，是力矩構念，不是距離概念，何必那麼不大方？