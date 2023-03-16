對於白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，萬一對岸成功入侵台灣，美國將會摧毀台灣高精密的半導體設施一事，前立委郭正亮分析，美國現在就是真的有這樣一派，他們以為這樣是在幫台灣，麻煩就在這裡！

美媒13日報導，前川普政府的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，萬一對岸成功入侵台灣，美國將會摧毀台灣高精密的半導體設施，以避免被奪得。去年11月，美國陸軍戰爭學院兩位學者發表題為《覆巢：嚇阻中國侵略台灣》的論文，就曾建議採取「焦土策略」。

對此，前立委郭正亮14日在宅神直播時表示，這就是最壞狀況的想定，「當我們說美國有最壞狀況想定，就說我們疑美，這實在太好笑了！」郭舉例，Garland Nixon在美國沒人理會，結果外交部發兩次新聞稿駁斥他，變成全台灣知名，太離譜了！

另外，郭正亮披露，白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）參加台灣在美國的智庫，叫做「GTI，Global Taiwan Institute」。而美國現在就是真的有這樣的一派，他們以為這樣是在幫台灣，他們的思維是，會讓台灣變成一個很難治理，或是善後要付出很大代價的地方，北京不要以為得到台灣就可以得到什麼。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮分析，北京統一的價值是無限上綱，但美國人卻視為是利益問題，認為如果真的打台灣，就會一無所有，什麼都得不到。

郭正亮直言，美國本來是要用力量的平衡、力量的對抗，來使得對方不敢打。但現在第一島鏈搞不過，因為導彈或作戰艦比較少，要撤到第二島鏈，於是換一種邏輯讓對方不想打。現在是用破壞的力量，讓人覺得打也無所得。郭強調，美國自以為是在幫台灣，麻煩就在這裡！