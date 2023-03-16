無畏美國矽谷銀行倒閉與瑞士信貸信心危機，FH新興市場企業債（00760B）今（16）日持續上漲，盤中完成100％填息！0.71元收益分配將於本月22日入帳，前後只花了14個交易日，年化報酬率超過5％！

復華投信FH新興市場企業債（00760B）是在2月23日除息，除息前一天的收盤價是51.95元，盤中最高價來到52.05元，超越了除息前一天收盤價，意味0.71元的收益分配完成100％填息；今日收盤價為51.95元、上漲0.1元，剛好也是100％填息位置。

00760B採季配息機制，檢視去年1月以來，歷次配息至少有0.62元，年化配息率至少有4.1％；最近一次除息是在今年2月23日，配息金額提高到0.71元，是一年來最高的單次，年化報酬率拉高到5.4％，且在今日順利完成填息。

FH新興市場企業債（00760B）基金經理人許忠成表示，00760B配息歷史悠久，過去平均達4.6％，投資人可以穩定領息，如果想參與除息，下次除息交易日是5月，剛好接近美國聯準會5月開會討論利率政策，屆時會是投資人布局的好時機點。

許忠成表示，參考過往經驗，當美國聯準會升息結束前三到六個月，分批布局債券，都是好時機。不過，建議投資人如果要抓升息循環結束前進場，還是分批布局，不要一次壓滿，可藉此拉低平均交易成本。