堤維西董事會16日也決議擬配每股1.8元現金，以16日收盤價27.25元計，現金殖利率達6.6％。
受惠海運塞港在去年下半年緩和，再加上疫情趨緩，全球各國逐步恢復正常生活，堤維西說明，去年下游客戶拉貨增溫，因此推升全年營收成長動能。其中，以歐美AM市場最為明顯，去年堤維西AM營收占比高達8成以上。
至於獲利部分，堤維西指出，隨著運價走跌、出貨量能增加，再加上匯兌挹注，也同步拉高全年獲利至9.33億元，創歷年次高，僅次於2016年的9.87億元。
隨去年歐美AM（售後市場）需求增溫，車燈廠堤維西（1522）16日公告去年財報，全年營收192.07億元，年增15.87％，改寫歷史新高紀錄。而在出貨大增加以匯兌挹注下，稅後純益9.33億元，更較上年大增3.83倍，每股純益2.91元，創歷年次高。
堤維西董事會16日也決議擬配每股1.8元現金，以16日收盤價27.25元計，現金殖利率達6.6％。
受惠海運塞港在去年下半年緩和，再加上疫情趨緩，全球各國逐步恢復正常生活，堤維西說明，去年下游客戶拉貨增溫，因此推升全年營收成長動能。其中，以歐美AM市場最為明顯，去年堤維西AM營收占比高達8成以上。
至於獲利部分，堤維西指出，隨著運價走跌、出貨量能增加，再加上匯兌挹注，也同步拉高全年獲利至9.33億元，創歷年次高，僅次於2016年的9.87億元。
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