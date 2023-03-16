堤維西董事會16日也決議擬配每股1.8元現金，以16日收盤價27.25元計，現金殖利率達6.6％。

受惠海運塞港在去年下半年緩和，再加上疫情趨緩，全球各國逐步恢復正常生活，堤維西說明，去年下游客戶拉貨增溫，因此推升全年營收成長動能。其中，以歐美AM市場最為明顯，去年堤維西AM營收占比高達8成以上。

至於獲利部分，堤維西指出，隨著運價走跌、出貨量能增加，再加上匯兌挹注，也同步拉高全年獲利至9.33億元，創歷年次高，僅次於2016年的9.87億元。