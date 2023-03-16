八里汙水處理廠在2017年決議由新北市府接管，然而5年多過去至今仍由台北市管轄，近日由於廠方在廠區周邊囤積淤泥遭民眾向民代陳情，使移交問題再次浮上水面；對此新北市水利局指出，使用汙水處理廠的北北基三市府決議「先改善汙水收集系統，再進行移交業務」，但向中央爭取約32億元的改善工程經費卻沒下文，後續會以務實的態度交接八里汙水處理廠。

由於日前民眾向新北市議員鄭宇恩陳情，指控八里汙水處理廠在廠區周圍堆積大量淤泥，但疑似未妥善處置導致臭氣四溢；鄭宇恩痛批八里汙水處理廠在2017年偷排廢水、2020年堆置淤泥，如今又故態復萌，漠視八里鄉親權益，要求新北市除了督促台北市府及營運廠商在限期內將廠區內淤泥全數清除，並承諾不再發生違規情事。

她指出，除了要將淤泥盡速清除外，新北市在接管八里汙水處理廠的移交業務從2017年卡關至今，新北市府更要加速推動移交，由新北市承接起八里汙水廠的運作和管理。

據了解，八里汙水廠在1994年由台灣省政府興建，汙水處理範圍包括新北市、台北市及基隆市，當時行政院指定北市府管理，不過由於日後新北市的汙水處理量占處理總量的75.4％，故北市府提出「淡水河系汙水下水道系統」及「八里汙水處理廠」移交至新北市接管，行政院在2017年7月同意後隨即展開移交作業，然而至今仍由台北市府管轄。

對此水利局表示，由於除了汙水處理廠外，上游尚有汙水抽水站、管線等「收集系統」設施，因此當時北北基等三市政府的共識是「先移交收集系統，再移交汙水處理廠」，不過由於八里汙水處理廠其系統及設備已建置逾20年，無法因應現今氣候變遷的挑戰，因此新北市府提出「淡水河系汙水抽水站緊急應變及備援改善計畫」，主要改善紓流量不足及汙水抽水站功能問題，並積極向中央爭取經費改善。

水利局表示，該計畫也由北北基市政府共同召開「淡水河系汙水下水道系統營運管理委員會」審議通過，總工程經費為32.8億元，並決議優先施作6處紓流設施後再辦理「收集系統」移交，後續再辦理八里汙水處理廠移交事宜，但計畫多次提交中央審議後皆沒有下文，最近一次提報為去年12月。

水利局強調，該局堅持完善系統的健全度及穩定性，以審慎務實的態度交接八里汙水處理廠，在交接期間並不影響民眾權益，每周會派員進廠了解設備運轉情形，並持續監督及協助台北市依權責做好八里汙水處理廠營運。