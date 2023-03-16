彰化縣順風飛行俱樂部一架輕航機於今（16日）下午3時許墜毀溪州鄉河床，造成機上的54歲教練林國裕及日籍18歲少年本田英希身亡，機上年僅18歲的男子本田英希，與媽媽、阿姨、弟弟等家人到台旅遊，特地前往彰化順風參觀飛機，據悉參觀結束後「想說」不然體驗看看，沒想到因此斷魂他鄉。

據了解，本田英希與媽媽、阿姨、弟弟等家人12日入境台灣，專程到彰化順風飛行俱樂部參觀，在參觀結束以後，想說不然體驗看看，因為輕航機一次只能坐一人，因此他們輪流體驗，不料本田英希的輕航機出發後就發生事故。

由於事發當時現場僅有他們一組客人，加上一台輕航機一次僅能乘坐一名遊客，因此其他家人在下方等待，飛機出去沒多久就失事。不過究竟是所有人都體驗過了才換本田英希，還是本田英希是第一個出去就出事，對此順風相關人員都三緘其口，不願透漏。

順風飛行協會目前由前F16戰鬥機飛官饒自強領，是全國第一家合法的飛行場，也是台灣獨家代理Shark鯊魚運動競賽機的公司，致力推廣航空休閒運動，以合法、合規的飛行場域，提供輕航機飛行體驗。