永豐餘投控（1907）今（16）日召開法說會，公布去年每股賺1.31元、擬配息0.9元，其中第四季轉虧，每股小虧0.03元，主要受大陸工紙事業低迷拖累。總座駱秉正表示，永豐餘將持續提升資產報酬率與推動低碳、低耗能、以醣代塑的方向發展；另董事會決議公開標售台南市之土地廠房，並擬再購置其他不動產，以提升資產報酬，增加對大環境的抗性與韌性。

永豐餘一面計劃處分位於台南市新信路的土地廠房，逾3,800坪，一面物色購置北部都會區精華地區商辦、A辦大樓。房仲圈透露，永豐餘目前鎖定北市信義路鼎泰豐旁的信義華廈大樓、南京松江的商辦大樓、內湖堤頂大道廠辦等精華地區商辦、A辦大樓。

永豐餘去年第四季營業虧損578萬元、創近9年低，歸屬母公司稅後虧損0.56億元、每股虧損0.03元，創近6年半低點。全年營業利益11.47億元，歸屬母公司稅後純益21.7億元、年減58％，每股盈餘1.31元，創近4年低。

展望後市，駱秉正表示，今年第一季與去年第四季略有不同，需求疲弱狀況已有好轉，但是否持續回穩仍需觀察。面臨極具挑戰的市場現況及高度不確定的國際紛爭等，永豐餘會順應市場做動態調整，包括成本、原物料等，並透過提升其他資產的投資報酬，因應未來挑戰的韌性。

今年永豐餘持續朝5大目標邁進：

1.再生能源及能源管理：成立碳管理事業群，建構低碳產業鏈，首先集合旗下子公司攜手桃園市府，將龜山水資源回收中心整建轉型為全台首座綠能中心ROT案。

2.全循環經濟發展：提升資源效益、增加代煤比例，開發綠色能源，推動再生能源循環。

3.下世代新創公司之投資與孵化：子公司永道KY將於21日掛牌上市，永豐餘投控孵育事業再次開花結果。

4.醣經濟下新材料開發：由回收纖維製成的牛皮紙膠帶應用在包裝物流，在蓬勃發展的網購市場，提供環保包材新選擇。

5.工業4.1及上下游產業生態系統的建置：永豐餘區塊鏈供應鏈創新聯盟串聯整合供應鏈商流、金流和資訊流，逾280家供應商參與。