元大投信指出，在過去低利率環境下，投資人多以透過台股ETF獲取息收，帶動高股息ETF規模快速成長，而隨聯準會持續提高基準利率，高債息投資躍上檯面，國內首檔債券ETF元大美債20年（00679B），自2022年第四季以來，規模、受益人數均翻倍成長；投等債信評優異、殖利率更高的元大投資級公司債（00720B）、元大AAA至A公司債（00751B）交易同樣火熱，讓原本以法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間掀起熱潮。

元大投信董事長劉宗聖表示，當股票投資不是唯一選項，債券投資同樣具備吸引力後，投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代來臨，並指出三大重點，第一、標的平衡：透過股債平衡基金，彈性調整股債來應對大環境下的動盪。

第二、時間平衡：美國基準利率攀升，債券殖利率成為焦點，投資人布局不同天期債券基金，可參與不同屬性的債券回報與價格波動。

第三、配息平衡：以前投資人習慣存股領息，希望配息頻率愈高愈好，而債券ETF的季配特色可以滿足其需求，例如元大美債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債三檔一起投資也可以組成月配息組合。