日本首相岸田文雄16日傍晚在東京官邸與來訪的韓國總統尹錫悅舉行會談。據日本共同社報導，尹錫悅就日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）表示：「在剛才的首腦會談中，已宣布完全正常化。」岸田則表示，日韓首腦就儘早重啟日韓安全保障對話和日韓副部長級戰略對話、並新設有關經濟安全保障的磋商機制達成了一致。

另據韓聯社報導，尹錫悅在會後共同會見記者時表示，此次韓日領導人會談繼承發展《金大中-小淵惠三聯合宣言》的精神，並為從歷史不幸中走出來開啟「韓日合作新時代」邁出了第一步。他說，韓日商定將加緊討論加強安全、經濟、人文交流等多領域合作，並建立「韓日經濟安全對話」機制。就對朝合作，尹錫悅說，韓日一致認為韓美日、韓日密切協作應對北韓核導威脅至關重要，並商定將積極合作。

岸田也表示，韓日兩國將重啟長期中斷的韓日安全對話，建立經濟安全協商機制。他積極評價韓國政府6日公布的二戰時期「徵用工」（日企強徵韓國勞工）索賠案解法，並表示繼承歷屆日本內閣的歷史觀，包括1998年時任韓國總統金大中與時任日本首相小淵惠三聯合發表的宣言。

岸田文雄還提到北韓當天發射洲際飛彈，並表示在韓日首腦會談上確認了韓日、韓美日合作應對北韓的重要性。

尹錫悅14日表示，他期待啟動日韓之間的安全合作，包括《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。2019年8月，日本將南韓從出口管理優惠對象國名單除名等，南韓決定停止與日本的GSOMIA。16日，韓國產業通商資源部（產業部）表示，日本決定解除針對向韓出口三種關鍵半導體材料的限制措施。韓國據此撤回之前向世界貿易組織（WTO）提出的申訴